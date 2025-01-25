Алексеева – об увольнении Дудаковой из UFC: «У нее бои срывались. Ну и инцидент с пощечиной повлиял»

Ирина Алексеева отреагировала на увольнение Виктории Дудаковой из UFC.

«Думаю, было несколько причин. Наверняка могло не понравиться последнее выступление. Мы знаем, что там могут увольнять в таких ситуациях. Мокаев – отличный пример. Еще одна причина – срыв поединков. А у нее бои срывались. Ну и инцидент с пощечиной повлиял. Все эти вещи и привели к увольнению», – сказала Ирина Алексеева .

25-летняя Дудакова ранее проиграла второй бой подряд, уступив техническим нокаутом американке Фатиме Клайн. Дудакова выступала в UFC с 2023 года.

Викторию Дудакову уволили из UFC

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