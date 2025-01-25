Викторию Дудакову уволили из UFC

Викторию Дудакову исключили из ростера UFC.

25-летняя Дудакова ранее проиграла второй бой подряд, уступив техническим нокаутом американке Фатиме Клайн. Дудакова выступала в UFC с 2023 года.

Также из ростера UFC исключили российского бойца Магомеда Гаджиясулова и украинца Игоря Потерю.

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