Alex Terrible: «Хоть в 38 ты умер, хоть в 60. Ты прожил как мужик или как чувак, который говорит: «Ой, не буду это делать, опасненько»?»

Рок-исполнитель Alex Terrible высказался о примере для подражания.

– Вы восхищались звездой Pride Мирко Крокопом, который после поражения нокаутом сразу пошел на пробежку. Но Крокоп перенес инсульт в 44 года. Точно ли это пример для подражания?

– Не считаю, что вообще нужен пример для подражания. Просто это мужское. Какая разница – инсульт, инфаркт. Как ты себя показал? Вот что важно.

Хоть в 44 ты умер, хоть в 38, хоть в 50, хоть в 60. Как ты прожил эту жизнь? Как настоящий мужик или как тот чувак, который говорит: «Ой, я этого не буду делать, там опасненько»?» – сказал Alex Terrible в интервью для Спортса’‘.

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