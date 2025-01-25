Alex Terrible: «Хоть в 38 ты умер, хоть в 60. Ты прожил как мужик или как чувак, который говорит: «Ой, не буду это делать, опасненько»?»
Рок-исполнитель Alex Terrible высказался о примере для подражания.
– Вы восхищались звездой Pride Мирко Крокопом, который после поражения нокаутом сразу пошел на пробежку. Но Крокоп перенес инсульт в 44 года. Точно ли это пример для подражания?
– Не считаю, что вообще нужен пример для подражания. Просто это мужское. Какая разница – инсульт, инфаркт. Как ты себя показал? Вот что важно.
Хоть в 44 ты умер, хоть в 38, хоть в 50, хоть в 60. Как ты прожил эту жизнь? Как настоящий мужик или как тот чувак, который говорит: «Ой, я этого не буду делать, там опасненько»?» – сказал Alex Terrible в интервью для Спортса’‘.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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