Иржи Прохазка: «Хочу провести третий бой против Алекса Перейры»
Иржи Прохазка хочет снова подраться с Алексом Перейрой.
«Я хочу провести третий бой против Алекса Перейры», – сказал Иржи Прохазка.
Алекс Перейра дважды побеждал Иржи Прохазку техническими нокаутами.
Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом на UFC 311
Прохазка побрил голову в честь онкобольной фанатки. Вместе с UFC поддержит фонд борьбы с раком
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SportsCenter
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