Иржи Прохазка: «Хочу провести третий бой против Алекса Перейры»

Иржи Прохазка хочет снова подраться с Алексом Перейрой.

«Я хочу провести третий бой против Алекса Перейры », – сказал Иржи Прохазка.

Алекс Перейра дважды побеждал Иржи Прохазку техническими нокаутами.

Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом на UFC 311

Прохазка побрил голову в честь онкобольной фанатки. Вместе с UFC поддержит фонд борьбы с раком