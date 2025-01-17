Херб Дин будет судить бой Махачева и Царукяна
Стали известны составы судейских бригад на турнир UFC 311.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном за титул в легком весе. В соглавном бою Мераб Двалишвили встретится с Умаром Нурмагомедовым.
Судьей в октагоне в мейн-ивенте будет Херб Дин, судьями у клетки будут Сол Д’Амато, Дерек Клири и Рон Маккарти.
Соглавный бой в клетке рассудит Майк Белтран. За начисление очков отвечают Сол Д’Амато, Дерек Клири и Джонатан Ромеро.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем