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Херб Дин будет судить бой Махачева и Царукяна

Стали известны составы судейских бригад на турнир UFC 311.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном за титул в легком весе. В соглавном бою Мераб Двалишвили встретится с Умаром Нурмагомедовым.

Судьей в октагоне в мейн-ивенте будет Херб Дин, судьями у клетки будут Сол Д’Амато, Дерек Клири и Рон Маккарти.

Соглавный бой в клетке рассудит Майк Белтран. За начисление очков отвечают Сол Д’Амато, Дерек Клири и Джонатан Ромеро.

Рейтинг российских бойцов UFC: собрали всех в одном гайде

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
logoИслам Махачев
logoUFC
Мераб - Умар
UFC 311
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
logoMMA
logoХерб Дин
logoАрман Царукян
Махачев - Царукян
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