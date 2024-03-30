Дэвис и Арутюнян подерутся за титул WBC в легком весе (ESPN)

Джервонта Дэвис и Артем Арутюнян подерутся за пояс WBC в легком весе.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок за титул WBC в легком весе состоится в ночь на 7 июля в Нюарке (Нью-Джерси).

Джервонта Дэвис − чемпион WBA в легком весе с рекордом 29-0. В последний раз он дрался в апреле-2023, нокаутировав Райана Гарсию.

Артем Арутюнян − немецкий легковес армянского происхождения с рекордом 13-1. В последний раз он дрался в июле-2023, проиграв Фрэнку Мартину единогласным решением судей.

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