Шовхал Чурчаев победил в дебютном бою в LFA

Шовхал Чурчаев победил в MMA-поединке в США.

26-летний чеченец, известный по выступлениям в промоушенах поп-ММА, дрался с монгольским бойцом Энхтуром Баярцогтом на турнире серии Legacy Fighting Alliance (LFA) в ночь на 11 января.

Поединок продлился три раунда – Чурчаев победил единогласным судейским решением.

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