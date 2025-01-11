Шовхал Чурчаев победил в дебютном бою в LFA
Шовхал Чурчаев победил в MMA-поединке в США.
26-летний чеченец, известный по выступлениям в промоушенах поп-ММА, дрался с монгольским бойцом Энхтуром Баярцогтом на турнире серии Legacy Fighting Alliance (LFA) в ночь на 11 января.
Поединок продлился три раунда – Чурчаев победил единогласным судейским решением.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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