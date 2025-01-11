2

Шовхал Чурчаев победил в дебютном бою в LFA

Шовхал Чурчаев победил в MMA-поединке в США.

26-летний чеченец, известный по выступлениям в промоушенах поп-ММА, дрался с монгольским бойцом Энхтуром Баярцогтом на турнире серии Legacy Fighting Alliance (LFA) в ночь на 11 января.

Поединок продлился три раунда – Чурчаев победил единогласным судейским решением.

Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой LFA

В ингушском промоушене NFL предложили бой Шовхалу Чурчаеву: «Думаем, он не все сказал в ММА»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Поп ММА
logoMMA
logoШовхал Чурчаев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова был отменен за несколько минут до начала
813 ноября 2024, 07:50
Похоже, Hardcore Сульянова закрывают из-за массовой драки. Поп-ММА – все?
2315 октября 2024, 12:20
«Это последнее предупреждение». Почему сын Кадырова запретил чеченцам драться в поп-ММА?
539 октября 2024, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Царукян – о желании Топурии перейти в легкий вес: «Это усиление для дивизиона»
1 минуту назад
Махачев предпочитает бой с Мухаммадом или Рахмоновым поединку с Топурией: «Нужен второй пояс. Деньги у меня есть»
848 минут назад
UFC 311 может пройти в Лас-Вегасе из-за пожаров в Калифорнии
50 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 08:09
Махачев – о Царукяне: «У Армана нет слабостей. Это настоящий претендент на титул»
3сегодня, 08:02
Следующим соперником Перейры будет Анкалаев (Ариэль Хельвани)
5сегодня, 07:40
Диего Лопес и Яир Родригес возглавят турнир UFC Fight Night 256 (Home of Fight)
5вчера, 18:54
UFC не обсуждает отмену или перенос по дате 311-го турнира. Крайняя мера − перенос в Лас-Вегас (Ариэль Хельвани)
4вчера, 18:51
Президент ACA – о приглашении Шлеменко: «Мы планируем провести переговоры»
3вчера, 18:48
Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры
2вчера, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем