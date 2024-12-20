Владимир Кличко − о возобновлении карьеры: «Готов драться хоть в эти выходные, но я не думаю о возвращении»
Владимир Кличко заявил, что не планирует возобновлять карьеру.
«В эти дни ходит много слухов о моем возможном возвращении. В данный момент я не думаю о возобновлении карьеры.
Позвольте прояснить: я никогда не прекращал тренировки. Так что если бы у меня был бой, то я был бы готов. Но в эти выходные я просто собираюсь посмотреть бой», − написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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