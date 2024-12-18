Алджамейн Стерлинг: «Хочу подраться с Арнольдом Алленом или Брайаном Ортегой в марте»

Алджамейн Стерлинг высказался о возвращении после поражения от Мовсара Евлоева.

«Я хотел бы вернуться в марте. Хочу подраться с Арнольдом Алленом или Брайаном Ортегой . Не думаю, что поражение от Мовсара отбросит меня в рейтинге», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Мовсар Евлоев победил Стерлинг единогласным решением судей на UFC 310.

Алджамейн Стерлинг: «Не хочу завершать карьеру, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC»