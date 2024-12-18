Алджамейн Стерлинг: «Хочу подраться с Арнольдом Алленом или Брайаном Ортегой в марте»
Алджамейн Стерлинг высказался о возвращении после поражения от Мовсара Евлоева.
«Я хотел бы вернуться в марте. Хочу подраться с Арнольдом Алленом или Брайаном Ортегой. Не думаю, что поражение от Мовсара отбросит меня в рейтинге», – сказал Алджамейн Стерлинг.
Мовсар Евлоев победил Стерлинг единогласным решением судей на UFC 310.
Алджамейн Стерлинг: «Не хочу завершать карьеру, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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