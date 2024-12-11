Алджамейн Стерлинг: «Не хочу завершать карьеру, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC»

Алджамейн Стерлинг высказался о возможном завершении карьеры.

«Мне нужно прийти в себя. Мне всего 35 лет, но не знаю, хочу ли снова подниматься по этой лестнице. Я не хочу уходить, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC», – сказал Алджамейн Стерлинг .

Мовсар Евлоев победил Стерлинг единогласным решением судей на UFC 310.

Стерлинг – после поражения Евлоеву: «Мовсар – зверь. Думал, что смогу победить, но мы не справились»