Алджамейн Стерлинг: «Не хочу завершать карьеру, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC»
Алджамейн Стерлинг высказался о возможном завершении карьеры.
«Мне нужно прийти в себя. Мне всего 35 лет, но не знаю, хочу ли снова подниматься по этой лестнице. Я не хочу уходить, но мне нужно посмотреть, что предложит UFC», – сказал Алджамейн Стерлинг.
Мовсар Евлоев победил Стерлинг единогласным решением судей на UFC 310.
Стерлинг – после поражения Евлоеву: «Мовсар – зверь. Думал, что смогу победить, но мы не справились»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алджамейна Стерлинга
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