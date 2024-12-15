Представитель Емельяненко: «Федор перенес операцию на плече. Возможно, что он больше не будет драться»

Федор Емельяненко может окончательно закончить спортивную карьеру.

«Федор перенес операцию на плече. Его восстановление может занять длительное время. Возраст и другие моменты на это влияют. Возможна ситуация, при которой он больше не будет проводить поединки.

Пока также нет конкретных переговоров. Нет вариантов потенциальных соперников по боксерскому бою», – сообщили в команде Емельяненко.

Напомним, последний бой Емельяненко состоялся в феврале 2023-го: Федор проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.

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