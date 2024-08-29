Блахович выложил фото с Шакилом О’Нилом: «Шак в здании, всегда приятно встретиться»
Ян Блахович встретился с Шакилом О’Нилом
«Шак в здании! Всегда приятно встретиться. Если бы не ММА, я бы точно стал игроком НБА», − подписал публикацию полутяжеловес UFC Ян Блахович.
Шакил О’Нил − четырехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и «Майами Хит» и трехкратный MVP финальной серии.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Яна Блаховича
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