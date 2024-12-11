Томми Фьюри хочет провести реванш с Джейком Полом

Томми Фьюри обратился к Джейку Полу.

«Никто не уклоняется от боя. Я уже однажды победил тебя. Как только ты вышел в ринг с настоящим боксером – ты проиграл честно и справедливо. Могу нанести тебе второе поражение, это не проблема. Я могу вернуться после года перерыва и избить тебя и твоего брата», – сказал Томми Фьюри.

В феврале 2023 года Томми Фьюри победил Джейка Пола решением судей.

Джейк Пол: «Мой путь в боксе: титул чемпиона мира, проведение больших событий и создание компании, сосредоточенной на женщинах и проспектах»