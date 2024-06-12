Маурисио Сулейман: «Пакьяо – легенда. Он прошел все тесты и готов драться. Нам стоит ждать анонс поединка с Барриосом»

Теги Мэнни Пакьяо Маурисио Сулейман бокс Марио Барриос Бокс/MMA/UFC

Маурисио Сулейман надеется, что Мэнни Пакьяо подерется с Марио Барриосом.

«Пакьяо – Барриос? Я нахожу этот бой очень интересным. Мэнни – легендарный боксер, и, без сомнения, у него все еще есть необходимый уровень.

Он прошел все медицинские осмотры. Мы не получали никакого официального запроса о поединке, но слышали о намерениях его провести. Я чувствую, что нам есть, чего ждать.

Мэнни Пакьяо уже добился всего, и я чувствую, что его поединки не будут нести больше риска, чем у любого другого боксера», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Пакьяо проведет бой по специальным правилам под эгидой Rizin

Пакьяо хочет подраться с Барриосом за временный пояс WBC в полусреднем весе (ESPN)

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