Маурисио Сулейман: «Пакьяо – легенда. Он прошел все тесты и готов драться. Нам стоит ждать анонс поединка с Барриосом»

Маурисио Сулейман надеется, что Мэнни Пакьяо подерется с Марио Барриосом.

«Пакьяо – Барриос? Я нахожу этот бой очень интересным. Мэнни – легендарный боксер, и, без сомнения, у него все еще есть необходимый уровень.

Он прошел все медицинские осмотры. Мы не получали никакого официального запроса о поединке, но слышали о намерениях его провести. Я чувствую, что нам есть, чего ждать.

Мэнни Пакьяо уже добился всего, и я чувствую, что его поединки не будут нести больше риска, чем у любого другого боксера», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

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