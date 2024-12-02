Артур Бетербиев: «Хотел бы ум Роя Джонса. И двигаться, как он»

Артур Бетербиев рассказал, какие качества хотел бы перенять у Роя Джонса.

«Я бы хотел его ум. И двигаться, как он. Если бы я был так умен, то и двигался бы лучше», – сказал Артур Бетербиев .

В октябре 2024 года Бетербиев победил Дмитрия Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Артур Бетербиев: «Я бы хотел провести бой с Усиком»