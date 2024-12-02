Артур Бетербиев: «Хотел бы ум Роя Джонса. И двигаться, как он»
Артур Бетербиев рассказал, какие качества хотел бы перенять у Роя Джонса.
«Я бы хотел его ум. И двигаться, как он. Если бы я был так умен, то и двигался бы лучше», – сказал Артур Бетербиев.
В октябре 2024 года Бетербиев победил Дмитрия Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Seconds Out
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