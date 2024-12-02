Школу единоборств Нурмагомедова в Махачкале закроют
Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале закроют.
На месте школы хотят построить жилой комплекс, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash. Новый зал могут открыть в Новом Хушете в 2026 году.
27 и 28 июня 2024 года в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова 27 и 28 июня проходили обыски после теракта в Дагестане.
Школу в декабре 2019 года открыли Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап.
Хабиб посетил Гран-при «Формулы-1» в Катаре и встретился с президентом «ПСЖ»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
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