Школу единоборств Нурмагомедова в Махачкале закроют

Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале закроют.

На месте школы хотят построить жилой комплекс, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash. Новый зал могут открыть в Новом Хушете в 2026 году.

27 и 28 июня 2024 года в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова 27 и 28 июня проходили обыски после теракта в Дагестане.

Школу в декабре 2019 года открыли Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап.

Хабиб посетил Гран-при «Формулы-1» в Катаре и встретился с президентом «ПСЖ»