4

Алджамейн Стерлинг: «Хочу завершить карьеру в UFC чемпионом»

Стерлинг хочет стать чемпионом UFC в двух категориях.

«Я бы хотел завершить свою карьеру в UFC в качестве чемпиона. Это поместило бы меня в короткий список бойцов, которые выиграли пояса в двух разных весовых категориях», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Волков и Рахмонов идут за титулом, Евлоев подерется с экс-чемпионом. Онлайн UFC 310 в Лас-Вегасе

Стерлинг показал кадры с тренировки: «Чувствую себя сильным и готовым к доминированию!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FunkMasterMMA
logoUFC
logoMMA
logoАлджамейн Стерлинг
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар напомнил Стерлингу, то тот называл его первым претендентом на титул: «Когда-то ты не боялся говорить правду»
629 ноября, 20:15
Стерлинг − о Мерабе: «Он побил четверых чемпионов, но его дни сочтены из-за парня, который побил только одного бойца из рейтинга?»
729 ноября, 19:30
Умар ответил Стерлингу: «Тебе самому не неловко это говорить?»
329 ноября, 11:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роберт Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»
217 минут назад
Токов – о бое со Шлеменко: «Если будет возможность, постараюсь закончить досрочно»
30 минут назад
Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией
239 минут назад
Арман Царукян: «UFC дал мне личного охранника. Чтобы я больше не ударил никакого фаната»
251 минуту назадФото
Белал Мухаммад: «Я никогда не подерусь с Исламом Махачевым. Он мой брат»
3сегодня, 13:51
Джошуа может подраться с победителем боя Чжилей – Кабаел
1сегодня, 13:44
Камил Гаджиев: «Немков должен продолжить карьеру в UFC»
3сегодня, 13:20
Алексей Олейник: «Волкову по силам взять реванш у Гана, у него больше опыта»
1сегодня, 12:47
Диллиан Уайт: «Хочу взять реванш у Джошуа и Фьюри»
1сегодня, 12:38
Фьюри в реванше против Усика будет на 5 кг тяжелее (Гарет Дэвис)
4сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото