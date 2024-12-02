Алджамейн Стерлинг: «Хочу завершить карьеру в UFC чемпионом»

Стерлинг хочет стать чемпионом UFC в двух категориях.

«Я бы хотел завершить свою карьеру в UFC в качестве чемпиона. Это поместило бы меня в короткий список бойцов, которые выиграли пояса в двух разных весовых категориях», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг .

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