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Умар ответил Стерлингу: «Тебе самому не неловко это говорить?»

Умар Нурмагомедов ответил Алджамейну Стерлингу.

«Тебе самому не неловко это говорить?» − прокомментировал слова Алджамейна Стерлинга боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Стерлинг − о критике Мераба: «Смешно, что люди упрекают его в трусости. Он просто хочет, чтобы Умар заслужил титульник»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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