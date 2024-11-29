Умар ответил Стерлингу: «Тебе самому не неловко это говорить?»
Умар Нурмагомедов ответил Алджамейну Стерлингу.
«Тебе самому не неловко это говорить?» − прокомментировал слова Алджамейна Стерлинга боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Стерлинг − о критике Мераба: «Смешно, что люди упрекают его в трусости. Он просто хочет, чтобы Умар заслужил титульник»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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