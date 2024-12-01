Перейра выложил мем про себя: «Травмирован? Мы подеремся за тебя!»
Алекс Перейра поиронизировал над своей готовностью заменять бойцов.
«Травмирован? Мы подеремся за тебя! Звони 1(800)-555-CHAMA. Pereira & Pereira», – написал в соцсетях чемпион UFC Алекс Перейра.
Перейра готов дать реванш Хиллу, если тот победит Прохазку: «Успокойся, сынок. Пройди этот тест, и тогда папа даст тебе второй шанс»
Анкалаев обратился к Перейре: «Ты великий чемпион, но твое время закончилось»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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