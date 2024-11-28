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Стерлинг завершил тренировочный лагерь перед боем с Евлоевым: «Работа сделана»

Алджамейн Стерлинг заявил, что завершил подготовку к бою с Мовсаром Евлоевым.

«Работа сделана, но мы продолжаем точить инструментов», − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, который в ночь на 8 декабря подерется с Мовсаром Евлоевым.

В последний раз Стерлинг дрался в апреле-2024, когда победил Келвина Каттара.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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