Экс-боец UFC Владимир Матюшенко: «Они даже думали, что если после моего боя с Тито Ортисом что-то не выйдет и они не заработают, то уйдут»

Экс-боец UFC Владимир Матюшенко рассказал, что в 2001 году лига могла закрыться.

– Каким UFC был в начале нулевых?

– Дана Уайт, конечно, такого бы не сказал, но с разговоров организаторов второго и третьего уровня – они не знали, что делают. Даже думали, что если после моего боя с Тито Ортисом что-то не выйдет и они не заработают, то уйдут. Потому что они тоже брали большие риски. Их же не хотели пускать.

– Но на бой с Ортисом за вами приезжал лимузин. Офигели от этого?

– Да, офигел. Мне кажется, это не очень помогло. Физически я был нормально готов и мог победить. Но психологически – сложно. На тебя постоянно направлен свет, внимание. Это мешало. Но это часть шоу-бизнеса, к которой нужно подготовиться. Тренироваться в зале – одно, а быть на виду – другое, – сказал экс-боец UFC Владимир Матюшенко в интервью Спортсу’‘.

Бой между Владимиром Матюшенко и Тито Ортисом за титул в полутяжелом весе прошел в 2001 году.

Я остался в Америке со $100 – и попал в UFC