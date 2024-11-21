Экс-боец UFC Владимир Матюшенко: «Они даже думали, что если после моего боя с Тито Ортисом что-то не выйдет и они не заработают, то уйдут»
– Каким UFC был в начале нулевых?
– Дана Уайт, конечно, такого бы не сказал, но с разговоров организаторов второго и третьего уровня – они не знали, что делают. Даже думали, что если после моего боя с Тито Ортисом что-то не выйдет и они не заработают, то уйдут. Потому что они тоже брали большие риски. Их же не хотели пускать.
– Но на бой с Ортисом за вами приезжал лимузин. Офигели от этого?
– Да, офигел. Мне кажется, это не очень помогло. Физически я был нормально готов и мог победить. Но психологически – сложно. На тебя постоянно направлен свет, внимание. Это мешало. Но это часть шоу-бизнеса, к которой нужно подготовиться. Тренироваться в зале – одно, а быть на виду – другое, – сказал экс-боец UFC Владимир Матюшенко в интервью Спортсу’‘.
Бой между Владимиром Матюшенко и Тито Ортисом за титул в полутяжелом весе прошел в 2001 году.
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