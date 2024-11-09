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Хамзат Чимаев может подраться за титул в феврале на UFC 312

Хамзат Чимаев может провести титульный бой в феврале.

«Бой за титул может пройти в Австралии на UFC 312. Мы рассматриваем такую возможность. Ждем решения от UFC», – сообщили в команде бойца UFC Хамзата Чимаева.

Чимаев – о победе над Уиттакером: «Кровь за кровь, это Кавказ»

Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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