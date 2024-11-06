WBO создали комиссию по вопросу возвращения россиян на турниры
WBO создали комиссию для возвращения россиян к поединкам под эгидой федерации .
«Создана специальная комиссия, которая в течение месяца рассмотрит вопрос возвращения россиян к титульным поединкам по версии WBO. При этом россияне уже находятся в рейтингах WBO», – сказал представитель федерации.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: ТАСС
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