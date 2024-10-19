Кейну Веласкесу будет вынесен судебный приговор в 2025 году
Кейн Веласкес узнает о своей судьбе только в начале следующего года.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе должен был предстать перед судом в пятницу для вынесения приговора после того, как он признал себя виновным по ряду обвинений, включая покушение на убийство и различные обвинения в хранении оружия, связанные с его арестом в 2022 году.
Ему грозит пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения, хотя маловероятно, что он получит самое суровое наказание по этим обвинениям после того, как признал вину и избежал суда присяжных.
Веласкес остается на свободе до вынесения приговора, которое состоится в 2025 году.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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