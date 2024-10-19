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Боб Арум – о бое Бетербиева и Эйферта: «Это полное безумие»

Промоутер Боб Арум высказался о поединке Артура Бетербиева и Майкла Эйферта.

«Это полное безумие… Быть неоспоримым – это как бремя. Я имею в виду, что идея о том, что ты должен драться с каким-то неизвестным лицом, чтобы сохранить титул, после того, как ты выиграл самый важный бой в карьере, кажется мне безумной… Это нелепо. Они говорят: «Таковы наши правила». Что ж, измени эти гребаные правила!» – сказал Боб Арум.

12 октября Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

15 главных российских чемпионов по боксу

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Uncrowned Combat
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