Боб Арум – о бое Бетербиева и Эйферта: «Это полное безумие»

Промоутер Боб Арум высказался о поединке Артура Бетербиева и Майкла Эйферта.

«Это полное безумие… Быть неоспоримым – это как бремя. Я имею в виду, что идея о том, что ты должен драться с каким-то неизвестным лицом, чтобы сохранить титул, после того, как ты выиграл самый важный бой в карьере, кажется мне безумной… Это нелепо. Они говорят: «Таковы наши правила». Что ж, измени эти гребаные правила!» – сказал Боб Арум .

12 октября Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

15 главных российских чемпионов по боксу