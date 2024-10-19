Глава RCC – о бое Штыркова и Минеева: «В идеале нужно сделать это в первой половине февраля. Точно не Екатеринбург»

Глава RCC Николай Клименко назвал дату проведения боя Штыркова и Минеева.

«Первоочередной поединок сейчас для Ивана – это бой с Владимиром Минеевым . В идеале это сделать в первой половине февраля. Будем обращаться к Вове, уточнять, готов он или нет. Но в планах у нас стадионный турнир.

Мы зайдем в новый регион, это точно не Екатеринбург и точно не Тюмень. Скорее, где‑то севернее. Пока не могу сказать», – сказал глава RCC Николай Клименко. На турнире RCC 20 Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом в третьем раунде.Надел футболку с Путиным, заработал 10 млн, крикнул «Слава ВДВ» – Минеев разобрался со Штырковым