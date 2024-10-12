Конор Макгрегор: «Я подерусь с KSI из-за его дерьмовой песни»

Конор Макгрегор хочет подраться с блогером-боксером KSI.

«Вперед, мужик. Я подерусь с ним из-за той дерьмовой песни, которую он недавно выпустил», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

4 октября блогер KSI выпустил клип Thick Of it, до сих пор занимающий лидирующее место в музыкальных трендах YouTube.

Конор – о реваншах с Порье и Диазом: «Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись»