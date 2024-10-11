Взвешивание перед UFC Vegas 98: Ройвал и Таира показали одинаковые цифры

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night. Главное событие – бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом и Татсуро Таирой.

Результаты взвешивания :

• Брэндон Ройвал (56,93 кг) – Татсуро Таира (56,93 кг)

• Брэд Таварес (83,9 кг) – Юн Енг Парк (84,1 кг)

• Чиди Нжокуани (77,3 кг) – Джаред Гуден (78,2 кг)*

• Грант Доусон (70,8 кг) – Рафа Гарсия (70,1 кг)

• Даниэль Родригес (77,1 кг) – Алекс Мороно (77,3 кг)

• Абдул Разак Альхасан (84,4 кг) – Джош Фремд (85,7 кг)*

* – бойцы не уложились в вес

Турнир пройдет в ночь на 13 октября. Начало основного карда – 02:00 по мск.