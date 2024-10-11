Взвешивание перед UFC Vegas 98: Ройвал и Таира показали одинаковые цифры
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night. Главное событие – бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом и Татсуро Таирой.
Результаты взвешивания:
• Брэндон Ройвал (56,93 кг) – Татсуро Таира (56,93 кг)
• Брэд Таварес (83,9 кг) – Юн Енг Парк (84,1 кг)
• Чиди Нжокуани (77,3 кг) – Джаред Гуден (78,2 кг)*
• Грант Доусон (70,8 кг) – Рафа Гарсия (70,1 кг)
• Даниэль Родригес (77,1 кг) – Алекс Мороно (77,3 кг)
• Абдул Разак Альхасан (84,4 кг) – Джош Фремд (85,7 кг)*
* – бойцы не уложились в вес
Турнир пройдет в ночь на 13 октября. Начало основного карда – 02:00 по мск.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости