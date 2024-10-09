Сергей Богачук проведет бой против Исраила Мадримова в андеркарде турнира, где подерутся Фьюри и Усик
Богачук и Мадримов проведут бой в Саудовской Аравии 21 декабря.
21 декабря в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
В андеркарде турнира выступят Сергей Богачук и Исраил Мадримов – их поединок станет соглавным событием ивента.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Queensberry Promotions
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