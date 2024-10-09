Сергей Богачук проведет бой против Исраила Мадримова в андеркарде турнира, где подерутся Фьюри и Усик

Богачук и Мадримов проведут бой в Саудовской Аравии 21 декабря.

21 декабря в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В андеркарде турнира выступят Сергей Богачук и Исраил Мадримов – их поединок станет соглавным событием ивента.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?