Роман Копылов: «Возможно, подерусь на одном турнире с Волковым»

Роман Копылов может подраться на UFC 310.

«Бой Волкова и Сирила Гана – ожидаемое противостояние. Это реванш. Александр прогрессирует от поединка к поединку, выходит на пик. И я уверен в его победе.

Возможно, мне дадут бой на одном турнире с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать российских болельщиков», – заявил боец UFC Роман Копылов .

Официально: Волков и Ган подерутся на UFC 310

Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»