Роман Копылов: «Возможно, подерусь на одном турнире с Волковым»
Роман Копылов может подраться на UFC 310.
«Бой Волкова и Сирила Гана – ожидаемое противостояние. Это реванш. Александр прогрессирует от поединка к поединку, выходит на пик. И я уверен в его победе.
Возможно, мне дадут бой на одном турнире с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать российских болельщиков», – заявил боец UFC Роман Копылов.
Официально: Волков и Ган подерутся на UFC 310
Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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