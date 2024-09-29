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Роман Копылов: «Возможно, подерусь на одном турнире с Волковым»

Роман Копылов может подраться на UFC 310.

«Бой Волкова и Сирила Гана – ожидаемое противостояние. Это реванш. Александр прогрессирует от поединка к поединку, выходит на пик. И я уверен в его победе.

Возможно, мне дадут бой на одном турнире с ним. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать российских болельщиков», – заявил боец UFC  Роман Копылов.

Официально: Волков и Ган подерутся на UFC 310

Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
logoАлександр Волков
logoРоман Копылов
logoСирил Ган
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