Официально: Волков и Ган подерутся на UFC 310
Александр Волков подерется с Сирилом Ганом в декабре-2024.
В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310.
В главном карде турнира пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.
Изначально бой должен был пройти на UFC 308 в ОАЭ, но Волков травмировал колено.
Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
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