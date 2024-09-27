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Официально: Волков и Ган подерутся на UFC 310

Александр Волков подерется с Сирилом Ганом в декабре-2024.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 310.

В главном карде турнира пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым

Изначально бой должен был пройти на UFC 308 в ОАЭ, но Волков травмировал колено. 

Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлександр Волков
logoСирил Ган
Волков - Ган
logoUFC 310
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