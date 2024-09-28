Слипенко – о Федоре: «У него нераскачанное тело, он не употреблял допинг. Обычный русский мужик, обладавший навыками»

Виталий Слипенко объяснил, почему считает Федора Емельяненко уникальным бойцом.

«Такого уже не найдешь. Раньше выходили либо ударник, либо борец, а он был универсалом. В том время в этом он и превосходил других. У него нераскачанное тело, он не употреблял различные вещества и допинг, обычный русский мужик, который обладал навыками.

Может, про него думали: «Что ты можешь мне сделать?» А выходя с ним потом на бой, получалось так, что они падали в нокаут или получали болевой прием», – сказал боец ММА Виталий Слипенко .

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