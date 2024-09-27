Хабиб – о взрыве на заправке в Махачкале: «Дагестан 🤲❤️»

Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования после взрыва заправки в Махачкале.

«Дагестан 🤲❤️», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

27 сентября на одной из заправок Махачкалы произошел взрыв. По последним данным, погибли 10 человек, еще 11 пострадали.