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Хабиб – о взрыве на заправке в Махачкале: «Дагестан 🤲❤️»

Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования после взрыва заправки в Махачкале.

«Дагестан 🤲❤️», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

27 сентября на одной из заправок Махачкалы произошел взрыв. По последним данным, погибли 10 человек, еще 11 пострадали.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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logoХабиб Нурмагомедов
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