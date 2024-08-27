Гаджиев назвал Малыхина лучшим тяжеловесом России: «Практически без слабых мест»

Камил Гаджиев назвал Анатолия Малыхина лучшим тяжеловесом России

«Анатолий Малыхин − лучший. Бесспорно. Практически без слабых мест тяж. Ему бы, конечно, в UFC драться, но считаю, что у нас с большим преимуществом лидирует Анатолий Малыхин. Потом уже можно сказать, что это Волков, Павлович и Гончаров , но там уже кто как», − сказал босс AMC Fight Nights Камил Гаджиев .

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