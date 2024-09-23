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Энтони Джошуа: «Это еще далеко не конец. Верю, что смогу вернуться в третий раз»

Энтони Джошуа сделал заявление после поражения в бою с Даниэлем Дюбуа.

«Я знаю, что нам не хватило для победы, но мы должны посмотреть на все положительные стороны. Это мышление и перспектива, которую мы должны иметь. Всегда на позитиве.. Посмотрите, чего мы достигли за 11 лет – это феноменально, и я хочу поблагодарить каждого причастного. Настоящие американские горки.

Это еще далеко не конец. Мы вернулись один раз, потом второй. Сделать это в третий раз будет нелегко, но я верю, что могу этого достичь», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

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Джошуа – о поражении: «Хочу продолжать драться. Я воин»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Энтони Джошуа
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