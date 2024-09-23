Гассиев проведет следующий бой в октябре-ноябре (ТАСС)

Мурат Гассиев осенью вернется на ринг.

Информацию сообщили в команде боксера.

«Мурат проведет следующий бой в октябре или ноябре. Сейчас идет подготовка», – заявил представитель команды Мурата Гассиева .

Напомним, в сентябре 2023-го Гассиев проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.

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