Гассиев проведет следующий бой в октябре-ноябре (ТАСС)
Мурат Гассиев осенью вернется на ринг.
Информацию сообщили в команде боксера.
«Мурат проведет следующий бой в октябре или ноябре. Сейчас идет подготовка», – заявил представитель команды Мурата Гассиева.
Напомним, в сентябре 2023-го Гассиев проиграл Отто Валлину раздельным решением судей.
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Тренер Гассиева: «Мурат восстановился. К августу будет готов драться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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