Тренер Гассиева: «Мурат восстановился. К августу будет готов драться»

Тренер Мурата Гассиева назвал приблизительные сроки возвращения боксера на ринг.

«Мурат восстановился после операции. Сейчас идет активная работа. Думаю, к августу он будет готов провести бой», - заявил Виталий Сланов.

Напомним, в конце сентября Гассиев проиграл шведу Отто Валлину раздельным решением судей. После боя Мурат перенес операцию на шее.

Мурат Гассиев: «Хочу реванш с Валлином. Он не дал мне показать весь потенциал»

Отто Валлин: «Я причинил боль Фьюри и Гассиеву, так что могу сделать это и с Джошуа»