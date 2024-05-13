Тренер Гассиева: «Мурат восстановился. К августу будет готов драться»

Теги Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Мурата Гассиева назвал приблизительные сроки возвращения боксера на ринг.

«Мурат восстановился после операции. Сейчас идет активная работа. Думаю, к августу он будет готов провести бой», - заявил Виталий Сланов.

Напомним, в конце сентября Гассиев проиграл шведу Отто Валлину раздельным решением судей. После боя Мурат перенес операцию на шее.

Мурат Гассиев: «Хочу реванш с Валлином. Он не дал мне показать весь потенциал»

Отто Валлин: «Я причинил боль Фьюри и Гассиеву, так что могу сделать это и с Джошуа»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий