Чендлер – о возможном поединке с Махачевым: «Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели»
Майкл Чендлер отреагировал на слухи о поединке с Исламом Махачевым.
«Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
Ранее UFC анонсировал поединок Чендлера с Чарльзом Оливейрой на UFC 309.
Чендлер назвал план на 2025 год: «Ислам Махачев, ты − следующий»
Менеджер заявил, что Махачев готов драться с Чендлером: «Ислам − №1 P4P. Он подерется с любым. Майкл? Хорошо»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
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