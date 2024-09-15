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Чендлер – о возможном поединке с Махачевым: «Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели»

Майкл Чендлер отреагировал на слухи о поединке с Исламом Махачевым.

«Моя американская борьба побеждает дагестанское самбо в любой день недели», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Ранее UFC анонсировал поединок Чендлера с Чарльзом Оливейрой на UFC 309.

Чендлер назвал план на 2025 год: «Ислам Махачев, ты − следующий»

Менеджер заявил, что Махачев готов драться с Чендлером: «Ислам − №1 P4P. Он подерется с любым. Майкл? Хорошо»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
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logoМайкл Чендлер
logoИслам Махачев
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