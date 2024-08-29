Первый тренер Евлоева организовал бойцовский промоушен в Ингушетии

В Ингушетии появился профессиональный бойцовский промоушен

«Мы планируем создать крепкую и устойчивую лигу, которая будет создавать конкуренцию. Мы также будем не только проводить бои топовых соперников, но и дадим шанс для развития нашим талантливым молодым спортсменам», − сказал руководитель NFL [National Fighting League] и первый тренер Мовсара Евлоева Гилани Калиматов.

Первый турнир NFL пройдет 31 августа в Магасе (Ингушетия), в главном бою встретятся Али Хейбати и Хамзат Далгиев.

Евлоев – Стерлингу: «На моей родине такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги»

Стерлинг ответил Евлоеву: «По сути, ты признаешь, что читерил? Ты 100% все еще на препаратах»