Первый тренер Евлоева организовал бойцовский промоушен в Ингушетии
В Ингушетии появился профессиональный бойцовский промоушен
«Мы планируем создать крепкую и устойчивую лигу, которая будет создавать конкуренцию. Мы также будем не только проводить бои топовых соперников, но и дадим шанс для развития нашим талантливым молодым спортсменам», − сказал руководитель NFL [National Fighting League] и первый тренер Мовсара Евлоева Гилани Калиматов.
Первый турнир NFL пройдет 31 августа в Магасе (Ингушетия), в главном бою встретятся Али Хейбати и Хамзат Далгиев.
Евлоев – Стерлингу: «На моей родине такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги»
Стерлинг ответил Евлоеву: «По сути, ты признаешь, что читерил? Ты 100% все еще на препаратах»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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