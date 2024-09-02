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Официально: Шара Буллет подерется с Арменом Петросяном 26 октября на UFC 308

Стал известен следующий бой Шарабутдина Магомедова

Шара Буллет (15-0) подерется с Арменом Петросяном (9-3) на UFC 308.

Турнир состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

3 августа Магомедов победил Михала Олексейчука единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Петросян в феврале проиграл Родолфо Виейре болевым приемом в первом раунде.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: страница ВК UFC
logoUFC
logoMMA
Армен Петросян
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC 308
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