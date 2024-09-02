Официально: Шара Буллет подерется с Арменом Петросяном 26 октября на UFC 308
Стал известен следующий бой Шарабутдина Магомедова
Шара Буллет (15-0) подерется с Арменом Петросяном (9-3) на UFC 308.
Турнир состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.
3 августа Магомедов победил Михала Олексейчука единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Петросян в феврале проиграл Родолфо Виейре болевым приемом в первом раунде.
Топурия высмеял нокаут в бою Холлоуэя и Гейджи: «Лучший боксер в UFC»
Магомед Анкалаев: «Почему Хилл ноет? Перейра только что усыпил его»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: страница ВК UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости