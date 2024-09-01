Диего Лопес: «Я хотел открыть главный кард UFC 306, чтобы поддержать Грассо. Но не вышло»
«Я хотел, чтобы мой бой был раньше по карду. Я даже предложил перенести поединок на открытие сетки – за несколько боев до Алексы Грассо, чтобы получить возможность ее поддержать. Но все так, как есть. Это говорит о большой работе, которую я проделал.
Не так давно люди уезжали из Мексики, чтобы развиваться в других местах, но теперь все иначе. Алекса выиграла титул в прошлом году, тренируясь в Мексике, а теперь я удостоен чести получить номинацию на награду «Прорыв года», – сказал боец UFC Диего Лопес.
Напомним, Грассо подерется с Валентиной Шевченко в согласном событии UFC 306. Бой Лопеса и Брайана Ортеги третий в карде.
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