Диего Лопес: «Я хотел открыть главный кард UFC 306, чтобы поддержать Грассо. Но не вышло»

Диего Лопес признался, что хотел бы получить более ранний бой на UFC 306

«Я хотел, чтобы мой бой был раньше по карду. Я даже предложил перенести поединок на открытие сетки – за несколько боев до Алексы Грассо , чтобы получить возможность ее поддержать. Но все так, как есть. Это говорит о большой работе, которую я проделал.

Не так давно люди уезжали из Мексики, чтобы развиваться в других местах, но теперь все иначе. Алекса выиграла титул в прошлом году, тренируясь в Мексике, а теперь я удостоен чести получить номинацию на награду «Прорыв года», – сказал боец UFC Диего Лопес .

Напомним, Грассо подерется с Валентиной Шевченко в согласном событии UFC 306. Бой Лопеса и Брайана Ортеги третий в карде.

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