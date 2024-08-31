Туменов − о спаррингах с Ковингтоном: «Он не смог меня перевести и вообще что-то сделать»
«[Перед первым спаррингом с Ковингтоном ] Я тогда заболел и пил антибиотики. И в последний день главный тренер попросил побороться с Колби.
Начали бороться с ним, и я понимаю, что вообще не могу, не получается, устал. Подумал: неужели я настолько слабый в борьбе, с другими ведь нормально боролся.
В общем, удивился, что так тяжело прошел борцовский спарринг с ним. Он переводил, и мне тяжело было вставать.
Потом я восстановился, через две недели вышел с ним на спарринг, и он ни разу не смог меня ни перевести, ничего сделать. А в ударной технике я намного его превосходил. Но в тренировочном лагере у тебя бывают неудачные дни: где‑то уставший бываешь, заболел», − сказал чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов.
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