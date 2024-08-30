Усман Нурмагомедов – об отстранении за допинг: «Знаю, что не делал ничего плохого. Никогда не принимал стероиды»

Усман Нурмагомедов высказался об отстранении за допинг

В ноябре прошлого года чемпион Bellator в легком весе получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что у Нурмагомедова был рецепт на употребление вещества, но он не подал заявку на получение терапевтического исключения.

«Я подписал соглашение с атлетической комиссией штата Калифорния, поэтому не могу рассказывать журналистам все подробности. Но это было лекарство. Если бы это были стероиды, то в комиссии бы так и сказали – и отстранили бы меня на более длительный срок.

Не обращаю внимания на критику. Знаю, что не делал ничего плохого. Никогда не принимал стероиды или что-то подобное. Люди критикуют только потому, что не могут победить нас», – сказал Усман Нурмагомедов .

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