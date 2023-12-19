Беленький – об отношении к россиянам в Италии: «Сейчас мы не понимаем, что нас ненавидят. Там ад»

Александр Беленький рассказал, что столкнулся с русофобией в Италии.

– Что будет с российским боксом после и ?

– Будущее за – очень интересным боксером. Хорош и Муслим Гаджимагомедов. У Батыргазиева есть данные, чтобы выступать в профессиональном боксе. Он выдерживает 10 раундовый бой: может два раунда отдать, отдохнуть, а потом – бах-бах-бах и все.

У Батыргазиева будет ноль в поражениях [сейчас рекорд – 11-0], но [иностранные промоутеры] ему вставят палки в колеса. Потому что он не нужен. Почему? Потому что россиянин. Только если сменит флаг. Сейчас мы в начале затяжного периода. Объективно, сейчас люди не понимают, что нас ненавидят. Там ад.

– А в чем ад?

– Это как тень. Она пробегает по лицу человека, когда тот узнает, откуда ты. Сразу стремится быстрее закончить разговор. Очень неприятно. Чужие мы. Я только недавно был в Италии. Слава Богу, есть люди, которых знаю 10-15 лет – с ними в отношениях ничего не изменилось.

Но когда мы с женой были в Риме, то нас остановили полицейские. Почему? Непонятно. За час до этого меня еще и ограбили на вокзале. Настроение паршивое. Достал паспорт, показал – и увидел, как у них поменялись лица. В итоге нас полтора часа таскали туда-сюда. Оказалось, что кто-то забыл что-то внести в реестр, не было данных.

У нас же в Италии дом, показали на него документы, но они все никак не унимались. Как только сказали им, чтобы нас отпустили, сразу начали: «Не забывайте, вы не у себя в России». Произнесли «у себя в России» так, что стало очень неприятно. Не знаю, как мы будем из этого вылезать, – сказал журналист .

Интервью с Александром Беленьким – о жизни после инсульта

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