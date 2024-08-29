Костя Цзю − о победе сына Никиты: «Соперники становятся все сильнее»

Костя Цзю отреагировал на очередную победу сына Никиты на профессиональном ринге

«Соперники становятся все сильнее, бои ожидаются еще тяжелее. Все нормально. Я помогаю ему советами, по‑другому никак», − сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Напомним, что Никита Цзю нокаутировал Коэна Мазудье и стал чемпионом WBO Intercontinental.

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