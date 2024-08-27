Анкалаев раскритиковал Прохазку за желание подраться за титул UFC в среднем весе: «Он настолько плох, что его побьют ребята из топ-25»

Магомед Анкалаев высказался о желании Иржи Прохазки подраться за титул UFC в среднем весе

«Кому-то нужно поговорить с этим парнем Иржи. Его рекорд 4-2, он настолько плох, что его побьют многие ребята из топ-25», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, что Прохазка проиграл два последних титульных боя в полутяжелом весе Алексу Перейре.

Прохазка хочет драться с дю Плесси: «Решил, что если Дрикус победит, то я отправлюсь за ним в средний вес. А потом вернусь»

Иржи Прохазка: «Скоро дам знать о своем следующем бое»