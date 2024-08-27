Анкалаев раскритиковал Прохазку за желание подраться за титул UFC в среднем весе: «Он настолько плох, что его побьют ребята из топ-25»
Магомед Анкалаев высказался о желании Иржи Прохазки подраться за титул UFC в среднем весе
«Кому-то нужно поговорить с этим парнем Иржи. Его рекорд 4-2, он настолько плох, что его побьют многие ребята из топ-25», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, что Прохазка проиграл два последних титульных боя в полутяжелом весе Алексу Перейре.
Прохазка хочет драться с дю Плесси: «Решил, что если Дрикус победит, то я отправлюсь за ним в средний вес. А потом вернусь»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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