Прохазка хочет драться с дю Плесси: «Решил, что если Дрикус победит, то я отправлюсь за ним в средний вес. А потом вернусь»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Иржи Прохазка Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка хочет титульный бой в среднем весе.

«Решил, что если победит Исраэль Адесанья, то я останусь в полутяжелом весе, но если выиграет Дрикус дю Плесси, то я отправлюсь за ним.

Докажу все там и возьму пояс... Для меня, безусловно, бой за пояс среднего дивизиона – это вызов. Потом буду двигаться выше», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

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1 комментарий
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