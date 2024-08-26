Прохазка хочет драться с дю Плесси: «Решил, что если Дрикус победит, то я отправлюсь за ним в средний вес. А потом вернусь»
Иржи Прохазка хочет титульный бой в среднем весе.
«Решил, что если победит Исраэль Адесанья, то я останусь в полутяжелом весе, но если выиграет Дрикус дю Плесси, то я отправлюсь за ним.
Докажу все там и возьму пояс... Для меня, безусловно, бой за пояс среднего дивизиона – это вызов. Потом буду двигаться выше», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Адесанья − о продолжении карьеры: «Чувствую себя хорошо, но вроде как… Посмотрим»