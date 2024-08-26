Прохазка хочет драться с дю Плесси: «Решил, что если Дрикус победит, то я отправлюсь за ним в средний вес. А потом вернусь»

Иржи Прохазка хочет титульный бой в среднем весе.

«Решил, что если победит Исраэль Адесанья, то я останусь в полутяжелом весе, но если выиграет Дрикус дю Плесси, то я отправлюсь за ним.

Докажу все там и возьму пояс... Для меня, безусловно, бой за пояс среднего дивизиона – это вызов. Потом буду двигаться выше», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

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