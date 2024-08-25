Борральо – после победы над Каннониром: «Дю Плесси, тащи сюда свою задницу!»

Теги UFC MMA Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Кайо Борральо вызвал Дрикуса дю Плесси.

«Дрикус дю Плесси, тащи сюда свою задницу!» – заявил боец UFC Кайо Борральо после победы в главном событии UFC on ESPN 62.

Напомним, Борральо победил единогласным решением судей Джареда Каннонира.

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8 комментариев
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Но а почему бы и нет, раз 8-й рейтинга в полутяжах получает титульник. Борральо после победы вошёл в топ-10 своего веса.
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Там Стрикленд и Уиттакер в очереди + полупретенденсткий между Имавовым и Алленом а этому пройти бы полноценную проверку допустим против Адесаньи.
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Кайо интересный персонаж со всех сторон, а «боевые ботаники» крутая команда, но конечно рановато пока ДДП вызывать.

Мне был финал тафа интересен и как по мне, что Роберт, что Райн могут вполне себе шороху в этом весе навести.
Единственное что Райну 33 и он может не успеть уже просто, а вот Робу все двери открыты несмотря на поражение.
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Ответ Руслан Мамедрзаев
Сперва Стрикленд потом Чимаев будет драться еоода снесёт Уиттакера
Если снесет
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Ответ Руслан Мамедрзаев
Сперва Стрикленд потом Чимаев будет драться еоода снесёт Уиттакера
Не снесет этот воздухан никого, сдохнет во втором раунде
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Ответ Руслан Мамедрзаев
Значит в 1 снесёт 😆
Он опять сольется с боя, как последнее ссыкло, какой 1 раунд 🤣
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