Борральо – после победы над Каннониром: «Дю Плесси, тащи сюда свою задницу!»
Кайо Борральо вызвал Дрикуса дю Плесси.
«Дрикус дю Плесси, тащи сюда свою задницу!» – заявил боец UFC Кайо Борральо после победы в главном событии UFC on ESPN 62.
Напомним, Борральо победил единогласным решением судей Джареда Каннонира.
Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»
Уиттакер назвал способ победить дю Плесси: «Нужно быть готовым умереть»
Мне был финал тафа интересен и как по мне, что Роберт, что Райн могут вполне себе шороху в этом весе навести.
Единственное что Райну 33 и он может не успеть уже просто, а вот Робу все двери открыты несмотря на поражение.