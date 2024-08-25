Борральо – после победы над Каннониром: «Дю Плесси, тащи сюда свою задницу!»

Кайо Борральо вызвал Дрикуса дю Плесси.

«Дрикус дю Плесси, тащи сюда свою задницу!» – заявил боец UFC Кайо Борральо после победы в главном событии UFC on ESPN 62.

Напомним, Борральо победил единогласным решением судей Джареда Каннонира.

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