Рассел Кроу: «Я боюсь, что старый Тайсон вернется из-за боя с Полом. Он был устращающим. Надеюсь, что никто не пострадает»
Звезда Голливуда Рассел Кроу сомневается, что Тайсону нужно драться с Полом.
«Я боялся его не как человека, а как боксера. Он был устрашающим. Даже когда я встретился с Майком за кулисами после его боя, то подумал: «Я все еще боюсь тебя».
Меня беспокоит, что Тайсон снова превратится в того воина. Я просто не уверен, что ему это нужно. Надеюсь, что никто не пострадает», – заявил актер Рассел Кроу.
Напомним, поединок между Тайсоном и Джейком Полом запланирован на 15 ноября.
Тайсон – о своей «второй личности»: «Железный Майк» вернулся. Это происходит каждый раз, когда я выпиваю или готовлюсь к бою. Он снова здесь»
Один из лучших фильмов о боксе, если вообще не лучший.
"Секреты Лос-Анджелеса", "Быстрый и мёртвый", "Игры разума", "Хозяин морей", "Свой человек".
3 номинации на Оскар ПОДРЯД, 1 победа. Причём по-хорошему за "Игры разума" в 2002-м должны были 2-ю давать, но прокатили.
"Бешеный бык" честно говоря на любителя.
"Рокки" понятно, классика.
Но "Нокдаун" очень проработанный фильм. Сюжет в общем, историческая аутентичность, внимание к деталям именно бокса 30-х.
И самое главное: постановка самих поединков. Нет такого, как в том же "Рокки", где они лупасят друг друга все 15 раундов. В "Нокдауне" всё выглядит более реалистично.