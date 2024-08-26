Рассел Кроу: «Я боюсь, что старый Тайсон вернется из-за боя с Полом. Он был устращающим. Надеюсь, что никто не пострадает»

Теги Майк Тайсон Рассел Кроу бокс Бокс/MMA/UFC

Звезда Голливуда Рассел Кроу сомневается, что Тайсону нужно драться с Полом.

«Я боялся его не как человека, а как боксера. Он был устрашающим. Даже когда я встретился с Майком за кулисами после его боя, то подумал: «Я все еще боюсь тебя».

Меня беспокоит, что Тайсон снова превратится в того воина. Я просто не уверен, что ему это нужно. Надеюсь, что никто не пострадает», – заявил актер Рассел Кроу.

Напомним, поединок между Тайсоном и Джейком Полом запланирован на 15 ноября.

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13 комментариев
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Спасибо Кроу за "Нокдаун" Рона Ховарда.
Один из лучших фильмов о боксе, если вообще не лучший.
+12
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+11
Да хватит уже, мусолить. Тайсону чуть ли не 60 лет. Хорошо, если пару раундов продержится.
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Ответ олдовый манк
Для меня Кроу это в первую очередь фильм "гладиатор", один из любимейших фильмов который я смотрел наверное раз 30))
Ну "Гладиатор"-то это понятно. Но у Кроу очень много было крутых проектов.
"Секреты Лос-Анджелеса", "Быстрый и мёртвый", "Игры разума", "Хозяин морей", "Свой человек".
3 номинации на Оскар ПОДРЯД, 1 победа. Причём по-хорошему за "Игры разума" в 2002-м должны были 2-ю давать, но прокатили.
+4
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+4
Ответ Ryan T.
Спасибо Кроу за "Нокдаун" Рона Ховарда. Один из лучших фильмов о боксе, если вообще не лучший.
Рокки, Бешеный бык, Левша, Боец?
+4
-2
+2
Ответ Бардо
Рокки, Бешеный бык, Левша, Боец?
"Левша" и "Боец" точно нет. Хотя "Левша" довольно хороший фильм.
"Бешеный бык" честно говоря на любителя.
"Рокки" понятно, классика.
Но "Нокдаун" очень проработанный фильм. Сюжет в общем, историческая аутентичность, внимание к деталям именно бокса 30-х.
И самое главное: постановка самих поединков. Нет такого, как в том же "Рокки", где они лупасят друг друга все 15 раундов. В "Нокдауне" всё выглядит более реалистично.
+6
-4
+2
Ответ Ryan T.
Ну "Гладиатор"-то это понятно. Но у Кроу очень много было крутых проектов. "Секреты Лос-Анджелеса", "Быстрый и мёртвый", "Игры разума", "Хозяин морей", "Свой человек". 3 номинации на Оскар ПОДРЯД, 1 победа. Причём по-хорошему за "Игры разума" в 2002-м должны были 2-ю давать, но прокатили.
"Быстрый и мёртвый" тоже классный фильм там вроде ещё Ди Каприо совсем малой и Шэрон Стоун
+2
0
+2
Его боялись даже гладиаторы...
+1
0
+1
Ответ Ryan T.
Спасибо Кроу за "Нокдаун" Рона Ховарда. Один из лучших фильмов о боксе, если вообще не лучший.
Для меня Кроу это в первую очередь фильм "гладиатор", один из любимейших фильмов который я смотрел наверное раз 30))
+4
-3
+1
Ответ Ryan T.
Спасибо Кроу за "Нокдаун" Рона Ховарда. Один из лучших фильмов о боксе, если вообще не лучший.
Еще крутой фильм о Микки Уорде, не помню название, к сожалению
+1
0
+1
Ответ Ryan T.
Ну "Гладиатор"-то это понятно. Но у Кроу очень много было крутых проектов. "Секреты Лос-Анджелеса", "Быстрый и мёртвый", "Игры разума", "Хозяин морей", "Свой человек". 3 номинации на Оскар ПОДРЯД, 1 победа. Причём по-хорошему за "Игры разума" в 2002-м должны были 2-ю давать, но прокатили.
Ещё недавно смотрел фильм где он играет отрицательного персонажа "неистовый", тоже довольно смотрибельный фильм
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Ответ Alex Rykov
Еще крутой фильм о Микки Уорде, не помню название, к сожалению
Боец.
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