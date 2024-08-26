Рассел Кроу: «Я боюсь, что старый Тайсон вернется из-за боя с Полом. Он был устращающим. Надеюсь, что никто не пострадает»

Звезда Голливуда Рассел Кроу сомневается, что Тайсону нужно драться с Полом.

«Я боялся его не как человека, а как боксера. Он был устрашающим. Даже когда я встретился с Майком за кулисами после его боя, то подумал: «Я все еще боюсь тебя».

Меня беспокоит, что Тайсон снова превратится в того воина. Я просто не уверен, что ему это нужно. Надеюсь, что никто не пострадает», – заявил актер Рассел Кроу.

Напомним, поединок между Тайсоном и Джейком Полом запланирован на 15 ноября.

Тайсон – о своей «второй личности»: «Железный Майк» вернулся. Это происходит каждый раз, когда я выпиваю или готовлюсь к бою. Он снова здесь»

Майк Тайсон толкнул Джейка Пола во время битвы взглядов