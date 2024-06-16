Мейвезер анонсировал реванш с Готти III

Флойд Мейвезер анонсировал реванш с Джоном Готти III.

Показательный поединок состоится 24 августа в городе Мехико (Мексика).

Первый бой между и Готти III прошел в июне прошлого года. В шестом раунде судья прервал поединок из-за нарушения правил, после чего на ринге завязалась массовая потасовка.

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