Мейвезер анонсировал реванш с Готти III

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер анонсировал реванш с Джоном Готти III.

Показательный поединок состоится 24 августа в городе Мехико (Мексика).

Первый бой между Мейвезером и Готти III прошел в июне прошлого года. В шестом раунде судья прервал поединок из-за нарушения правил, после чего на ринге завязалась массовая потасовка.

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